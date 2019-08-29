النقب: مصرع شخص في حادث طرق

القدس - بواسطة محمد عز العرب - لقي شخص (48 عاما) مصرعه، بعد تعرضه لحادث طرق، وقع مساء اليوم، الخميس، بين جرار زراعي ودراجة نارية على شارع رقم 293 في منطقة النقب، جنوبي البلاد.
وهرعت طواقم الإسعاف إلى مكان الحادث، وحاولت تقديم المساعدات الأوّلية لسائق الدراجة النارية، الذي كان عالقا ودراجته تحت الجرار الزراعي، وفاقدا للوعي، وأعلن عن وفاته على الفور.
هذا، وباشرت الشرطة التحقيق في ملابسات الحادث، وقالت إنها أوقفت حركة السير في شارع 293، في المقطع الواصل بين "بيت هجدي" ومفرق "مفوعيم" في كلا الاتجاهين.
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