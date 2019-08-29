لقاءات مهمة لسيف بن زايد في روسيا على هامش قمة أقدر

التقى الفريق الشيخ سيف بن زايد آل نهيان نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الداخلية الإماراتي، الخميس، في العاصمة الروسية موسكو نظيره الروسي فلاديمير ألكسندروفيتش كولوكولتسيف.

وجرى خلال اللقاء، الذي تم في مبنى وزارة الداخلية الروسية، بحث عدد من الموضوعات ذات الاهتمام المشترك بين البلدين الصديقين، وسبل تعزيز التعاون في مجالات العمل الشرطي والأمني.





كما التقى الفريق الشيخ سيف بن زايد آل نهيان عمدة مدينة موسكو سيرجي سوبيانين، وذلك على هامش انطلاق قمة أقدر العالمية.

ووفق وكالة الأنباء الإماراتية بحث الجانبان خلال اللقاء عددا من المواضيع ذات الاهتمام المشترك.

وأكدا أهمية انعقاد قمة أقدر العالمية في العاصمة الروسية ومشاركة روسيا الفاعلة في القمة السابقة، الأمر الذي يعكس العلاقات المتميزة بين الدولتين الصديقتين.





وتطرق الجانبان إلى عدد من الموضوعات في الجوانب التقنية والذكاء الاصطناعي والمجالات التعليمية والثقافية ومجالات الاستفادة من الخبرات لدى البلدين لتعزيز العمل المشترك.

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وكان الفريق الشيخ سيف بن زايد آل نهيان شارك في وقت سابق، الخميس، في افتتاح فعاليات الدورة الثالثة لقمة "أقدر" العالمية، بحضور عدد من الوزراء والمسؤولين من دولة الإمارات المشاركين في القمة المنعقدة حاليا.

وقال الفريق الشيخ سيف بن زايد آل نهيان، في كلمته بافتتاح القمة، إن علاقات بلاده مع روسيا تشهد ازدهارا ملموسا في جميع المجالات.





وأضاف: "يسعدنا وجودنا اليوم في موسكو بالدورة الثالثة من قمة (أقدر) العالمية، أسوة بالمشاركة المتميزة لروسيا في القمة السابقة في الإمارات.. ويبقى الهدف الأساسي لـ(أقدر) هو تمكين الإنسان".

وأكد أن العلاقات بين البلدين شهدت ازدهارا ملموسا عقب إعلان الشراكة الاستراتيجية في مجالات السياسة والأمن والتجارة والاقتصاد والثقافة، إضافة إلى المجالات الإنسانية والعلمية والتكنولوجية والسياحية.

ولفت إلى أن التبادلات التجارية بين البلدين شهدت نقلات نوعية؛ حيث ارتفعت العام الماضي لتصل إلى 11 مليار درهم، بزيادة 21% عن العام الذي سبقه.





وانطلقت، الخميس، بالعاصمة الروسية موسكو فعاليات الدورة الثالثة لقمة "أقدر" العالمية، بأجندة حافلة ومشاركة دولية واسعة، تتصدرها دولة الإمارات العربية المتحدة.

وتعقد في موسكو، بعد دورتين ناجحتين استضافتهما العاصمة الإماراتية تباعا، في 2017 و2018، برعاية الشيخ محمد بن زايد آل نهيان ولي عهد أبوظبي نائب القائد الأعلى للقوات المسلحة الإماراتية.

وتستمر فعالياتها على مدار 4 أيام، في المعرض والمركز التجاري بموسكو، بمشاركة متحدثين بارزين محليين ودوليين.