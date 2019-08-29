خبير أمني يكشف لـ"العين الإخبارية" حقيقة التآمر القطري على الجزائر

قدم الخبير الأمني والعسكري الجزائري علي زاوي تفاصيل لـ"العين الإخبارية" تُكشف للمرة الأولى عن حقيقة التآمر القطري على بلاده، وحقيقة أجندتها لضرب استقرار الجزائر حتى قبل الأزمة السياسية الحالية، وكذا دعمها للجماعات الإرهابية في المنطقة لإضعاف الجيش الجزائري.

وكشف علي زاوي عن أن "الجزائر كانت وراء إدراج ممول منظمة الكرامة عبدالرحمن النعيمي على لوائح الإرهاب العالمي عام 2013، وإضافته إلى القائمة السوداء"، مؤكداً أنه "رجل مخابرات قطري ويقف وراء منظمة الكرامة، وتمويل منظمة رشاد الجزائرية الإخوانية وقناة المغاربية الإخوانية".

ويرى الخبير الأمني أن الدوحة منزعجة من "تمسك الجزائر بعلاقاتها الأخوية والقوية مع الرباعي العربي الذي قطع علاقاته مع قطر، ووجدت الفرصة اليوم لدعم المعارضين الجزائريين مثل زيتوت وبن دهينة بهدف إيصال الفتنة والفوضى من ليبيا إلى الجزائر، ومحاولة انتهاز فرصة الحراك الشعبي أيضا الذي بات مخترقاً من قبل منظمات صهيونية وقطرية لاستهداف استقرار الجزائر، كما حدث في عدد من الدول العربية، وذلك باسم الإسلام والديمقراطية وحقوق الإنسان".





المال سلاح قطر في أزمة الجزائر السياسية

وأكد "زاوي" بأن قطر لا تملك أي أوراق لخلط الأوضاع في الجزائر "إلا المال، والأحداث أكدت بأنها خسرت كل شيء في الجزائر، رغم أن كثيراً من المنظمات الحقوقية المزعومة التي تتدخل اليوم في شؤون الجزائر هي عمل مخابراتي قطري".

وعن هجمة الأبواق الإعلامية القطرية على الجيش الجزائري، قال الخبير العسكري: "إن الجيش يعتبر المعادلة الرئيسية والأساسية في الديمقراطية وفي سياسات الدول وفي مكافحة الإرهاب بما فيها الولايات المتحدة، والجيش الجزائري منذ بدء الأزمة أصبح قوياً بفضل قوة الشعب، والجيش يبحث اليوم عن مخرج للأزمة التي أوقعت الجزائر فيها العصابة".

مضيفاً أن "الجيش الجزائري ومختلف الأجهزة الأمنية متحكمون اليوم ومركزون على حساسية الوضع الذي تمر به البلاد".

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وأكد أن الحل الوحيد للأزمة السياسية التي تعيشها بلاده هو الذهاب لانتخابات رئاسية، مرجعاً ذلك "إلى محيط الجزائر الملتهب وتسارع وتيرة المخططات الأجنبية لتمديد عمر الأزمة".

تمويل عملية إرهابية في الجزائر بـ10 ملايين دولار

وكشف الخبير في الشؤون الأمنية ومكافحة الإرهاب للمرة الأولى عن دور المخابرات القطرية في الهجوم الإرهابي الذي تعرضت له منشأة "تيغنتورين" الغازية سنة 2013، مؤكداً بأنه كان "عملاً استخباراتياً قطرياً محكماً مع بعض الدول"، "استناداً إلى معطيات أمنية ميدانية دقيقة".

وأوضح علي الزاوي أنه استناداً إلى المعلومات الأمنية التي وصلت إليها الجزائر، فإن "قطر منحت الإرهابي الجزائري مختار بلمختار منفذ الاعتداء الإرهابي على تيغنتورين مبلغاً مالياً قيمته 10 ملايين دولار لتمويل العملية الإرهابية، ودعمته بالسيارات رباعية الدفع التي دخلت من ليبيا، بالتنسيق مع مخابرات بعض الدول".

وأكد أن "الإرهابي مختار بلمختار التقى شهراً قبل تنفيذ الهجوم الإرهابي بالملحق العسكري القطري في بوركينافاسو، بالإضافة إلى ملحقين عسكريين ومسؤولين أمنيين لبعض الدول".

تمويل قطر للإرهاب في منطقة الساحل

وأضاف أن "الجزائر تمر اليوم بوضع حرج جدا مختلف عن الذي عاشته في التسعينيات؛ ذلك أن الجزائر كانت الوحيدة التي واجهت الإرهاب لكن في محيط مستقر، لكن المحيط نفسه يعيش اليوم اضطرابات أمنية وسياسية خارقة خاصة ليبيا التي تحولت من سقوط نظام إلى سقوط دولة يهدد أمن المنطقة".

وكشف في المقابل عن وجود "مخطط قطري استخباراتي مع بعض الدول لإعادة القاعدة إلى منطقة الساحل في السنوات الأخيرة بهدف حصار الجزائر، من خلال 90 ألف مسلح في المنطقة، كما أن انتشار السلاح الليبي بعد سقوط نظام القذافي ووصوله إلى سوريا كان بتواطؤ من الرئيس المصري المعزول محمد مرسي والإرهابي الليبي عبدالحكيم بلحاج مع قطر وتركيا".

وأوضح أن المعلومات الاستخباراتية أكدت "تمويل قطر تنظيمات إرهابية مسلحة في شمال مالي في السنوات الأخيرة"، الأمر الذي يفسر رفع الجيش الجزائري حالة التأهب إلى الحدود القصوى مع دولة مالي في السنوات الأخيرة، والتي شهدت تزايداً في نشاط الجماعات الإرهابية ومحاولات اختراق للحدود، إضافة إلى ضبط كميات هائلة من الأسلحة الحربية.

الخبير الأمني الجزائري انتقل في تفصيله للأجندة القطرية المشبوهة والداعمة للإرهاب إلى اليمن، مشيراً إلى أن هذا البلد العربي بات "بوابة استراتيجية لدخول الإرهابيين إلى أفريقيا تقف من ورائها قطر، كما أن كثيراً من المعلومات الاستخباراتية الدقيقة تؤكد أن مليشيا الحوثي مدعومة سرًّا من دولة قطر لضرب استقرار دول المنطقة على رأسها السعودية".



