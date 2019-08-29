- 1/2
- 2/2
وكالة الأنباء الفرنسية AFPالخميس 2019/8/29 09:43 م بتوقيت أبوظبي
رئيس الوزراء الأوكراني أوليكسي جونشاروك - أ.ف.ب
وافق البرلمان الأوكراني، الخميس، على تعيين المحامي الشاب أوليكسي جونشاروك مرشح الرئيس فولوديمير زيلينسكي، رئيسا للوزراء.
وصوتت غالبية نواب البرلمان لصالح تعيين جونشاروك (35 عاما)، الذي عمل في إدارة الرئيس، ولا يتمتع سوى بخبرة قصيرة في الحكومة لا تتجاوز ثلاثة أشهر. وفي كلمة أمام البرلمان وعد جونشاروك بـ"إنهاء" الفساد في البلاد.
ويتولى جونشاروك منصبه فيما يعاني الاقتصاد من الركود، وتخوض بلاده حربا مستمرة مع الانفصاليين المدعومين من روسيا شرقا.
وقال وسط تصفيق البرلمان: "لدينا أكثر من 10 ملايين شخص يعيشون تحت خط الفقر.. ولدينا حرب في الشرق، وفوق ذلك كله لدينا فساد. علينا وقف ذلك، وسنوقفه".
وكان زيلينسكي (41 عاما) الذي حقق فوزا ساحقا في الانتخابات التي جرت في أبريل/نيسان الماضي أعلن خطته القاضية بـ"قطيعة مع النظام" الذي حكم أوكرانيا منذ استقلالها في 1991.
ومنذ ذلك الوقت دخلت العديد من الوجوه الجديدة السياسية في إطار حزب "خادم الشعب" الذي يتزعمه زيلينسكي الذي فاز بالغالبية في الانتخابات البرلمانية الشهر الماضي.
وقال جونشاروك أمام النواب قبل تصويتهم: "لقد جاء جيل جديد إلى السلطة".
كانت هذه تفاصيل خبر البرلمان الأوكراني يوافق على تعيين جونشاروك رئيسا للوزراء لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على بوابة العين الإخبارية وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.