وزير يمني ينتقد الصمت الدولي عن سجون الحوثي السرية

انتقدت اليمن صمت المنظمات الدولية والإعلام العالمي عن السجون السرية التي أنشأتها مليشيا الحوثي الإرهابية المدعومة من إيران في مناطق سيطرتها ومنها العاصمة صنعاء.

وقال وزير الدولة أمين العاصمة صنعاء اللواء عبدالغني جميل، خلال حضوره ندوة بمدينة مأرب اليمنية، إن المليشيا الانقلابية ترتكب في تلك السجون صنوفًا من التعذيب والانتهاكات ضد المختطفين والمعتقلين، وفقا لوكالة الأنباء اليمنية الرسمية.

وشدد جميل على ضرورة إظهار الحقيقة للرأي العام المحلي والإقليمي والدولي، وحجم الانتهاكات التي ترتكبها المليشيا الحوثية على مدار الساعة وبشكل يومي بحق السكان في مناطق سيطرتها.

Advertisements





وفي شهر يوليو/تموز الماضي، فضح تقرير حقوقي دولي الانتهاكات التي تمارسها مليشيا الحوثي الانقلابية ضد اليمنيات في السجون والمعتقلات.



وقال التقرير الصادر عن منظمة سام للحقوق والحريات (مقرها جنيف) إن مختطفات يمنيات تعرضن للتعذيب والانتهاكات الجسيمة في سجون مليشيا الحوثي الانقلابية.



وأفاد بأن مليشيا الحوثي شكلت جهازا أمنيا خاصا بالنساء، وظيفته المشاركة في اقتحام المنازل، واعتقال السيدات واستدراجهن وجمع معلومات ميدانية عنهن.



وأضاف التقرير أنه تم رصد مواقع لاعتقال وإخفاء النساء اليمنيات، شملت أماكن مهجورة تستخدم للتحقيق والتعذيب النفسي، ومنازل يمنيين تم إجبار أصحابها على تركها، وأقسام شرطة تسيطر عليها مليشيا الحوثي.

