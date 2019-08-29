محمد بن زايد ورئيس وزراء باكستان يبحثان هاتفيا تعزيز علاقات التعاون

القاهرة - بواسطة ايمان عبدالله - بحث الشيخ محمد بن زايد آل نهيان ولي عهد أبوظبي نائب القائد الأعلى للقوات المسلحة الإماراتية، ورئيس وزراء باكستان عمران خان، تعزيز علاقات الصداقة والتعاون بين البلدين، وسبل تنميتها.

جاء ذلك خلال اتصال هاتفي تلقاه الشيخ محمد بن زايد آل نهيان من رئيس الوزراء الباكستاني.

واستعرض الجانبان، خلال الاتصال الهاتفي، آخر التطورات الإقليمية والدولية ذات الاهتمام المشترك، وتبادلا وجهات النظر حولها.

وأكدا أهمية تكثيف الجهود والمساعي لإرساء ركائز الأمن والاستقرار على المستويين الإقليمي والعالمي.

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وتربط باكستان ودولة الإمارات العربية المتحدة علاقات وطيدة، تجذرت خلال العقود الماضية، وترجمت إلى تعاون متعدد الأوجه، يمثل حالة فريدة في العلاقات العربية الآسيوية في المنطقة.



وتُعَد باكستان من أولى الدول التي أقامت علاقات دبلوماسية مع الإمارات، وهو ما يجسد عمق العلاقات التاريخية بين الشعبين والروابط الاجتماعية والثقافية التي تربطهما.

