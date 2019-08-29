الان تتابع إسرائيل تتهم إيران بالسعي لتصنيع صواريخ عالية الدقة في لبنان والان مع التفاصيل
جدة - عمرو شويل اتهم جيش الاحتلال الإسرائيلي، إيران، اليوم، بالسعي بالتعاون مع حزب الله لتصنيع صواريخ موجهة وعالية الدقة في لبنان، وقال إنّ من شأن صواريخ مماثلة التسبب بـ”خسائر بشرية فادحة”.
وتأتي هذه التصريحات الإسرائيلية بعد وقوع هجوم بطائرتين مسيّرتين في ضاحية بيروت الجنوبية نهاية الأسبوع، اتهمت السلطات اللبنانية إسرائيل بالوقوف خلفه.
كما تأتي غداة إطلاق الجيش اللبناني النار على طائرات إسرائيلية مسيّرة في جنوب لبنان ، وأكد الجيش الإسرائيلي الخميس أنّ لديه معلومات تثبت محاولة حزب الله تحويل قذائف إلى صواريخ عالية الدقة.
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