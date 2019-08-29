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لقاء متوقع بين ترمب وروحاني الشهر المقبل

الخميس 29 أغسطس 2019

دونالد ترامب

كتب الخليج 365 ـ متابعات

ذكر مصدر أمريكي مطلع أن رئيس الولايات المتحدة دونالد ترامب، سيلتقي نظيره الإيراني حسن روحاني، على هامش اجتماعات الجمعية العامة للأمم المتحدة الشهر المقبل.



ونقل موقع "العين الإخبارية"، عن المصدر أن هناك مفاوضات تتم حاليا بعيدا عن الأضواء بين واشنطن وطهران، استعدادا للقاء على هامش اجتماعات الجمعية العامة للأمم المتحدة المقرر إجراؤها في منتصف شهر سبتمبر المقبل في نيويورك بالولايات المتحدة.

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وأفاد المصدر أن الولايات المتحدة ستعطي الإيرانيين بعض الفوائد، وسوف تزيح بعض العقوبات، لكنها لن تقترب من تلك المفروضة على البترول.

ولفت إلى أن الإيرانيين سيحصلون على مكاسب بسيطة، متعلقة بحرية الأموال حتى يتمكنوا من شراء أشياء متعلقة بالحياة اليومية في مقابل تقديم طهران الكثير من التنازلات.

ووفق المصدر، فإن الجانب الإيراني متمثلا في روحاني، أبدى استعداداه للقاء في محاولة لتخفيف الضغوط على بلاده.

واعتبر المصدر أن اللقاء المتوقع بين روحاني وترامب سوف يفتح الباب لطريق قد يبدو مختلفا للشرق الأوسط.

وأكد أن الولايات المتحدة لن تتخذ أي إجراءات قد تؤثر على العلاقات مع الحلفاء التاريخيين لها في المنطقة، وعلى رأسهم المملكة العربية السعودية.