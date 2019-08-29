وزير الدفاع الأمريكي يستقبل الأمير خالد بن سلمان (صور)

وصول الأمير خالد بن سلمان للبنتاجون

كتب متابعات_الخليج 365

وصل الأمير "خالد بن سلمان بن عبد العزيز" نائب وزير الدفاع السعودى، اليوم الخميس، إلى مقر البنتاجون وزارة الدفاع الأمريكية، وذلك للقاء وزير الدفاع الأمريكى "مارك إسبر"، ومن المقرر أن يبحث المسؤولان سبل تعزيز علاقات التعاون بين المملكة والولايات المتحدة، وعدد من القضايا الإقليمية والدولية.



ومساء الثلاثاء الماضى، وصل الأمير خالد بن سلمان بن إلى الولايات المتحدة الأمريكية فى زيارة رسمية، ويتضمن برنامج نائب وزير الدفاع السعودى والوفد المرافق له خلال الزيارة لقاء عدداً من المسئولين؛ لبحث العلاقات الثنائية ومناقشة القضايا ذات الاهتمام المشترك التى تدعم أمن واستقرار المنطقة.

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