السعودية - بواسطة أيمن الوشواش -
شكرا لقرائتكم خبر [title] ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل د ب أ - طوكيو
نفت اليابان أمس صحة تقرير عن تعبير وزير الخارجية الإيراني محمد جواد ظريف عن معارضة طهران لانضمام طوكيو المحتمل لمهمة تأمين الملاحة البحرية بقيادة الولايات المتحدة في مضيق هرمز.
وكانت وكالة أنباء كيودو نقلت عن مصدر لم تكشف عنه أن ظريف قال لرئيس الوزراء الياباني شينزو آبي إن وجود قوات أجنبية في المنطقة لن يعزز الأمن في المضيق بل يعرض استقرار الشرق الأوسط للخطر.
ونفى المتحدث باسم الحكومة اليابانية يوشيهيدي سوجا التقرير، قائلا خلال مؤتمر صحفي في طوكيو إن ظريف وآبي لم يناقشا تلك المهمة.
كانت هذه تفاصيل خبر اليابان تنفي معارضة ظريف انضمامها لتحالف حماية الملاحة لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على مكه وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.