الرئيس البرازيلي الأسبق يطلب إلغاء سجنه

السعودية - بواسطة أيمن الوشواش -

شكرا لقرائتكم خبر [title] ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل د ب أ - برازيليا

جدد محامو الرئيس البرازيلي الأسبق، لويز إناسيو لولا دا سيلفا، مطالبتهم بالإفراج عن موكلهم الذي يقضي عقوبة سجن لمدة أكثر من ثماني سنوات.

وحسب موقع G1 الإخباري، تقدم المحامون بطلب للمحكمة الاتحادية العليا في البرازيل بإلغاء حكمين بحق لولا بشكل تام، وإلغاء حكم ثالث جزئيا، كما طالبوا بإخلاء سبيل موكلهم البالغ من العمر 73 عاما.

وكانت المحكمة ألغت الثلاثاء الماضي حكما بحق الرئيس السابق لمصرف بنك البرازيل الوطني ورئيس شركة نفط «بيتروبراز»، شبه الحكومية، ألديمير بيندين، بسبب أخطاء إجرائية في محاكمته، لتلغي بذلك، ولأول مرة، حكما صدر بشأن فضيحة فساد «لافا جاتو» (عملية غسيل السيارات)، الذي أصدره القاضي آنذاك سيرجيو مورو، الذي أصبح وزير العدل حاليا.