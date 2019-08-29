جونسون يخسر زعيمة حزبه في اسكتلندا

السعودية - بواسطة أيمن الوشواش -

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خسر رئيس الوزراء البريطاني بوريس جونسون أمس، زعيمة حزبه في اسكتلندا، بعد يوم من قرار تعليق عمل البرلمان من منتصف سبتمبر لمدة شهر.

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وأعلنت زعيمة حزب المحافظين الاسكتلندي روث ديفيدسون استقالتها، وأرجعت هذا بصورة رئيسية إلى أسباب عائلية، إلا أنها أشارت أيضا في خطاب الاستقالة إلى «الصراع» المرتبط بخروج بريطانيا من الاتحاد الأوروبي (بريكست).

تجدر الإشارة إلى أن ديفيدسون كانت من المدافعين البارزين عن بقاء بريطانيا داخل التكتل الأوروبي، ووقع صدام بينها وبين جونسون لهذا السبب.

وكتبت ديفيدسون: «رغم أنني لا أخفي الصراع الذي استشعرته بسبب بريكست، فقد حاولت رسم طريق لحزبنا يقر بنتيجة الاستفتاء ويحترمها، وفي الوقت نفسه يسعى إلى تعظيم الفرص وتقليل المخاطر بالنسبة للشركات والقطاعات الرئيسية في اسكتلندا».