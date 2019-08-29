تركيا تتورط في الناقلة الإيرانية المخالفة للعقوبات الأوروبية

السعودية - بواسطة أيمن الوشواش -

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أفادت وكالة «سبوتنيك» الروسية بأن ناقلة النفط الإيرانية «أدريان داريا 1 » دخلت المياه الإقليمية التركية، وأنها تبحر باتجاه ميناء مرسين، مشيرة إلى أنه سيجري إفراغ حمولة الناقلة بالميناء بعد وصولها، في إشارة إلى أن تركيا قد تكون اشترت النفط الإيراني الممنوع تصديره عالميا.

وكانت الناقلة غيرت وجهتها الجمعة الماضي إلى ميناء مرسين التركي بدلا من ميناء كالاماتا اليوناني، بعد أن أفرجت السلطات في منطقة جبل طارق التابعة للتاج البريطاني في وقت سابق الشهر الحالي عن الناقلة (جريس 1 سابقا)، بعد احتجازها لأكثر من ستة أسابيع.

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واحتجزت سلطات جبل طارق والبحرية الملكية البريطانية الناقلة في 4 يوليو الماضي للاشتباه في نقلها نفطا إيرانيا إلى سوريا، بالمخالفة للعقوبات الأوروبية المفروضة على النظام السوري.

وكان المتحدث باسم الحكومة الإيرانية علي ربيعي قال أخيرا إن بلاده باعت النفط الذي تحمله الناقلة، وإن المشتري هو من سيحدد وجهة الشحنة، حيث لم تعد إيران تعلم شيئا عن وجهتها.

وكانت الخارجية الأمريكية حذرت في وقت سابق اليونان ودول حوض البحر المتوسط الأخرى بأن أي تعاون مع ناقلة النفط سيتم التعامل معه بوصفه دعما للإرهاب.