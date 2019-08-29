الجيش اليمني يدحر الحوثيين في معقلهم

السعودية - بواسطة أيمن الوشواش -

شكرا لقرائتكم خبر [title] ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل مكة - عدن، الحديدة

كثفت ميليشيات الحوثي، الموالية لإيران من خروقاتها للهدنة الأممية في الحديدة غربي اليمن، وشنت قصفا مكثفا استهدف أحياء سكنية ومجمعات تجارية، بالتزامن مع إعلان المبعوث الدولي مارتن غريفيث، عن موافقة الحكومة والحوثيين على مقترحه حول تطبيق اتفاق الحديدة استنادا إلى اتفاق ستوكهولم.

وأكد مصدر محلي أن ميليشيات الحوثي قصفت مجمع إخوان ثابت، ومواقع القوات المشتركة شرق المدينة بالأسلحة الرشاشة، بالتزامن مع تصعيد لعملياتها ومحاولات التسلل والاستهداف المباشر وتحريك قوات ومجاميع صوب التحيتا وحيس، جنوب الحديدة.

وفي صعدة معقل الحوثي نجحت ‏قوات الجيش في عملية فك الحصار عن الفصائل المحاصرة بوادي أبوجباره بجبهة كتاف وتحرير أسرى كانوا تحت قبضة الحصار ودحر ميليشيات الحوثي الانقلابية، ونفذت عمليات تمشيط واسعة لجيوب الحوثي في الجبال المطلة على الوادي، وسقط خلال عملية فك الحصار عشرات القتلى في صفوف الحوثيين من بينهم قياديان.

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من جهة أخرى، تشهد العاصمة اليمنية الموقتة عدن مواجهات عسكرية بين قوات الشرعية والمجلس الانتقالي الجنوبي، عقب حشد تعزيزات من قبل الطرفين على مداخل مدينة عدن، قادمة من محافظتي الضالع ولحج، شمال عدن، وشهد حي السعادة اشتباكات عنيفة بين قوات من الحزام الأمني التابع للمجلس الانتقالي وقوات من المقاومة الجنوبية يتبعون الشرعية من أهالي حي السعادة بخور مكسر بعدن، حيث استخدمت في الاشتباكات أسلحة خفيفة ومتوسطة.

وأعلنت قوات الجيش الوطني، أمس بدء عملية استعادة السيطرة على العاصمة الموقتة عدن، وقال العميد عبدالله الصبيحي قائد اللواء 39 إنه يقود قوة ضاربة هي الأولى من نوعها تدخل خط المواجهة.

وأكد الصبيحي بأن المعركة تديرها قيادات عسكرية، لها خططها وأهدافها وتعرف مداخل عدن ومخارجها، وتقود جيوشا ضاربة في مواجهة ميليشيات منهزمة.

وفي السياق أكد مصدر محلي أن المجلس الانتقالي الجنوبي، حشد تعزيزات ضخمة من محافظة الضالع وكذا من يافع وردفان، إلى العاصمة الموقتة عدن، وتمكن من استعادة بعض المواقع التي خسرها في لحج، كما تمكن من استعادة بعض مديريات العاصمة الموقتة عدن، التي كانت قد خسرتها يوم الأربعاء.

مشاهدات يمنية