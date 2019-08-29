الجراح: لا داعي للخوف والهلع ولا يجوز أن يبقى المصرف المركزي من دون تعيين نواب الحاكم

لفت وزير الإعلام ​جمال الجراح​ إلى أنّه "يمكن توقّع كل شيء من العدو الإسرائيلي، لا سيما في الظروف الّتي تمر بها المنطقة، ومن الطبيعي أن تتحرّك الحكومة بتلقائية وتقوم باتصالاتها، وتحاول وقف العدوان وضمان عدم تكراره".

وركّز في تصريح تلفزيوني، على أنّ "الحكومة عمِلت بتناسق كامل ووجهة ورأي واحد، وأمس عُقد ​مجلس الدفاع الأعلى​ وأخذ قرارات تصبّ في وقف العدوان"، مبيّنًا أنّ "الجهود الدبلوماسيّة مستمرّة وستؤدّي إلى نتيجة إيجابيّة إنشاء الله. لا داعي للخوف والهلع".

وشدّد الجراح على "وجوب أن تقف القوى السياسيّة كافّة عند مسؤوليّاتها"، منوّهًا إلى "أنّنا عندما نتطرّق إلى أي مسألة، نرى منسوبًا عاليًا من الشعبوية، ما يجهد العمليّة الإصلاحيّة".

وأكّد من جهة ثانية أنّه "لا يجوز أن يبقى ​المصرف المركزي​ من دون تعيين نواب الحاكم. هذه المؤسسة الماليّة والنقديّة العريقة الّتي تحفظ التوزان المالي، والّتي هي المصدر الأساسي لتمويل الدولة، لا يجوز أن تبقى من دون تعيين نواب للحاكم، ومن هنا ضرورة الإسراع في ​التعيينات​ الأساسيّة والمهمّة"، مشيرًا إلى أنّ "المصرف المركزي يجب أن يكون بكامل جهوزيّته وهيكليّته للتعاطي مع ​الوضع المالي​".