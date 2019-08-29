المستشفيات الخاصة في زحلة تناقش وضعها المالي بدعوة من درويش

عقدت ​المستشفيات الخاصة​ في ​مدينة زحلة​ اجتماعا في مطرانية "سيدة النجاة" بدعوة من رئيس اساقفة الفرزل وزحلة والبقاع للروم الملكيين الكاثوليك رئيس اللجنة العليا ل​مستشفى تل شيحا​ ​المطران عصام يوحنا درويش​ وحضوره. وعرض المجتمعون، بحسب بيان، "اوضاع المستشفيات، خصوصا ​الوضع المالي​ المأزوم نتيجة تأخر ​الدولة​ في تسديد المتوجب عليها"، وتم الاتفاق على "وضع خطة تعاون على الصعيد الطبي والتمريضي والإداري بهدف تأمين خدمة افضل للمريض الزحلي والبقاعي، واستمرار الإجتماعات بشكل دوري، على ان تسمي كل مستشفى مندوبا عنها للتنسيق"، وأملوا ان تنضم اليهم في المستقبل القريب "باقي المستشفيات في البقاع الأوسط".

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