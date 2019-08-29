اللقيس: اللبنانيون والسوريون شعب واحد ببلدين ونحن جزء من سوريا والعكس صحيح

أكّد وزير الزراعة ​حسن اللقيس​، في تصريح تلفزيوني، أنّ "ال​لبنان​يين والسوريين شعب واحد ببلدين، ونحن جزء من ​سوريا​ وسوريا جزء من لبنان، ولا أحد يمكنه أن يفصلهما".

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