أوضحت معلومات خاصة لقناة الـ"LBCI"، أنّ "الحوار الاقتصادي المالي في ​قصر بعبدا​ الإثنين المقبل سيناقِش ورقة مقترحات إصلاحيّة عاجلة وآنيّة، تتضمّن ثلاث نقاط: معالجة ​العجز​ في ​الموازنة​ ولاسيما في ملف ​الكهرباء​، احتواء ​الدين العام​، وإجراءات خفض العجز في ميزان المدفوعات ولاسيما في الميزان التجاري".

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كانت هذه تفاصيل خبر معلومات الـLBCI: الحوار الاقتصادي سيناقش ورقة مقترحات إصلاحية عاجلة وآنية لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



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