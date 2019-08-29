خليل: الحضور اللبناني الكبير في معرض دمشق الدولي يؤكد عمق العلاقة بين البلدين

شدد وزير ​المال​ ​علي حسن خليل​ الذي شارك في إفتتاح ​معرض دمشق الدولي​ "أن الحضور كبير ولا سيما اللبناني منه على المستويين الرسمي والخاص"، لافتاً إلى "أن ذلك يؤكد أهمية وعمق العلاقة بين ​لبنان وسوريا​ التي يجب تكريسها أكثر لما فيه من مصلحة للبلدين في المرحلة المقبلة".

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