أكّدت مصادر رئيس مجلس الوزراء ​سعد الحريري​، أنّ "لديه قضايا أهم من افتتاح ​معرض دمشق الدولي​، ومشاركة بعض الوزراء في المعرض ليست على جدول أعماله، في ظلّ التحديات الاقتصادية والاعتداء الإسرائيلي".

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كانت هذه تفاصيل خبر مصادر الحريري للـLBCI: مشاركة بعض الوزراء بمعرض دمشق الدولي ليست على جدول أعماله لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



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