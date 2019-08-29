نجم: غياب منافس لباسيل على رئاسة التيار يمكن تفسيره بأن هناك تأييدا واسعا له أو معارضة ضعيفة

اعتبرت امينة سر ​التيار الوطني الحر​ مارتين نجم ، أن "غياب مرشح منافس للوزير ​جبران باسيل​ على رئاسة التيار يمكن تفسيره ضمن حالتين فقط وهي اما أن هناك تأييدا واسعا له وايمان من ​القاعدة​ الحزبية به وإما ان هناك معارضة ضعيفة تعتقد انها لن تستطيع المنافسة وفضلت عدم المواجهة".

وفي حديث تلفزيوني لفتت نجم إلى ان "باسيل يقوم بمشاورات واسعة داخل التيار ليبني تصورا واضحا حول لائحته"، مؤكدة ان "التيار يعمل على على زيادة مشاركة ​المرأة​ في الشأن العام".