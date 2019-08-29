شماس: تغييب الهيئات الاقتصادية عن اجتماع بعبدا هو لتمرير سلة من الضرائب

اعلن الامين العام للهيئات الاقتصادية نقولا شماس، "اننا نطلق صرخة غضب باسم ​الاقتصاد اللبناني​ لان ​الهيئات الاقتصادية​ لا يجب ان تغيّب عن اجتماع ​بعبدا​ الاقتصادي، ونحن اثبتنا في كل المراحل اننا نعمل في الاقتصاد وليس ب​السياسة​".

واعتبر شماس في حديث تلفزيوني "ان الهدف من تغييب الهيئات عن الاجتماع هو لتمرير سلة جديدة من ​الضرائب​ ونحن كنا سنشاكس لو حضرنا لان كل ضريبة جديدة تفرض على اللبنانيين تزيد الوضع سوءا،" ولفت الى "ان السياسيين غير مدركين لصعوبة ​الوضع الاقتصادي​" مشددا على "ان لا الاقتصاد ولا المواطنين يحتملون ضرائب جديدة ، فرزمة الضرائب في الـ 2017 و2018 كسرت ظهر الصناعيين وبات هناك اسماء كبرى منهم تقفل مصانعها وتهاجر الى الخارج".