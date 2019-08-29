شماس: تغييب الهيئات الاقتصادية عن اجتماع بعبدا هو لتمرير سلة من الضرائب

اعلن الامين العام للهيئات الاقتصادية نقولا شماس، "اننا نطلق صرخة غضب باسم الاقتصاد اللبناني لان الهيئات الاقتصادية لا يجب ان تغيّب عن اجتماع بعبدا الاقتصادي، ونحن اثبتنا في كل المراحل اننا نعمل في الاقتصاد وليس بالسياسة".
واعتبر شماس في حديث تلفزيوني "ان الهدف من تغييب الهيئات عن الاجتماع هو لتمرير سلة جديدة من الضرائب ونحن كنا سنشاكس لو حضرنا لان كل ضريبة جديدة تفرض على اللبنانيين تزيد الوضع سوءا،" ولفت الى "ان السياسيين غير مدركين لصعوبة الوضع الاقتصادي" مشددا على "ان لا الاقتصاد ولا المواطنين يحتملون ضرائب جديدة ، فرزمة الضرائب في الـ 2017 و2018 كسرت ظهر الصناعيين وبات هناك اسماء كبرى منهم تقفل مصانعها وتهاجر الى الخارج".
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