النشرة: شباب بمخيم نهر البراد أعلنوا الاضراب عن الطعام حتى التراجع عن قرار اجازة العمل

افاد مراسل "​الخليج 365​"، ان مجموعة من شباب ​مخيم نهر البارد​ في ​شمال لبنان​، أعلنوا الاضراب عن الطعام حتى تحقيق مطالبهم، في التراجع عن قرار "اجازة العمل" الذي اتخذه وزير العمل ​كميل ابو سليمان​.

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