النشرة: الجيش الاسرائيلي يطلق قنابل مضيئة في المقلب الشرقي لمرتفعات شبعا

افاد مراسل "النشرة" في حاصبيا بأنه "يسجل في هذه الاثناء تحليق لطائرة استطلاع اسرائيلية نوع mk فوق تلة الردادر والمنحدرات المشرفة على بلدة شبعا"، مشيرا الى ان "​الجيش الاسرائيلي​ أطلق 3 قنابل مضيئة في المقلب الشرقي لمرتفعات شبعا".

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