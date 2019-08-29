الدفاع اليمنية: القصف الجوي الإماراتي على قواتنا بعدن وزنجبار أوقع 300 بين قتيل وجريح

أعلنت ​وزارة الدفاع اليمنية​ أنّ "الغارات الجوية الإماراتية على القوات العسكرية في عدن و​زنجبار​ أوقعت 300 بين قتيل وجريح"، كاشفةً أنّ "عدد الضربات الجوية الإماراتية على قواتنا في عدن وأبين بلغ 10 غارات منذ مساء أمس".

ولفتت إلى أنّ "القصف الجوي الإماراتي على قواتنا لا يزال مستمرًّا حتّى اللحظة".