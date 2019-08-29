خفر السواحل الإسباني أنقذ أكثر من 200 مهاجر من إفريقيا

ذكرت خدمة الإنقاذ الإسبانية، أنّ "​خفر السواحل​ أنقذ أكثر من 200 مهاجر لدى محاولتهم العبور من ​إفريقيا​ إلى ​إسبانيا​".

وأوضحت أنّ "​المهاجرين​، وهم من إفريقيا جنوب الصحراء، عُثر عليهم في ثلاثة طوافات بين شمال شرق ​المغرب​ وجنوب شرق إسبانيا".

وجاء ذلك في الوقت الّذي تستعدّ فيه البلاد لاستقبال سفينة حربية إسبانية تقلّ 15 مهاجرًا قادمة من ميناء إيطالي، بعد مواجهة طويلة بين السلطات الإيطالية وزورق إنقاذ خاص مسجّل في إسبانيا.

وكان قد كشفت بيانات وزارة الداخلية أنّ نحو 18018 مهاجرًا وصلوا إلى إسبانيا هذا العام حتّى منتصف شهر آب الحالي، بانخفاض بنسبة 39 بالمئة عن الفترة نفسها من العام الماضي.