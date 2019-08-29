المقداد: معرض دمشق الدولي اثبت ان العقوبات الأميركية أصبحت أمراً تافهاً أمام إرادة الشعوب

أكّد نائب وزير الخارجية السوري ​فيصل المقداد​، في حديث تلفزيوني، أن "المشهد في ​معرض دمشق الدولي​ يؤكد أن ​العقوبات الأميركية​ أصبحت أمراً تافهاً أمام إرادة الشعوب"، كاشفاً أن "السفارات الأميركية في بعض الدول تواصلت مع الوفود القادمة إلى دمشق وأمرتها بالعودة عن المشاركة، ولكن هذه الوفود لم تمتثل لها ما يؤكد إنتصار دمشق".

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