بيلاروس تريد "فتح فصل جديد" في العلاقات مع واشنطن

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مينسك: صرح الرئيس البيلاروسي ألكسندر لوكاشنكو الحليف القريب لموسكو، الخميس بأنه يريد "فتح فصل جديد" في العلاقات مع واشنطن، وذلك بمناسبة زيارة نادرة لجون بولتون مستشار الأمن القومي للبيت الأبيض.

جاء لقاء بولتون ولوكاشنكو في إطار جولة يقوم بها مستشار الرئيس دونالد ترمب في الجمهوريات السوفياتية السابقة، ستثير غضب روسيا بلا شك.

قال لوكاشنكو، الحليف المهم للرئيس الروسي فلاديمير بوتين، أنه يأمل في أن تعتبر الزيارة نقطة تحوّل بعد سنوات من انعدام الثقة بين مينسك وواشنطن.

وأورد لوكاشنكو خلال لقائه بولتون "اقترحنا دائمًا، منذ بداية تدهور العلاقات مع الولايات المتحدة، طيّ هذه الصفحة السيئة وفتح فصل جديد".

اقترح لوكاشنكو على بولتون التطرق "بصراحة"، و"كما بين أصدقاء" إلى قضية العلاقات بين واشنطن، وهذه الجمهورية السوفياتية السابقة التي تقع بين روسيا والاتحاد الأوروبي، ويقودها بقبضة حديد ألكسندر لوكاشنكو منذ 1994. وقال إن "ذلك سيسمح لنا بوضع أساس لعلاقاتنا المستقبلية".

ذكرت وكالة الأنباء البيلاروسية الرسمية "بيلتا" أن المحادثات استمرت أكثر من ساعتين، وتناولت العديد من القضايا. ونقلت الوكالة عن بولتون قوله إن المحادثات لم تسفر عن أي قرارات ملموسة.

كما ذكرت السفارة الأميركية في مينسك في وقت سابق أن بولتون "سيناقش الأمن الإقليمي، ويؤكد الدعم الأميركي لسيادة واستقلال بيلاروس". وبيلاروس، التي تسمى غالبًا "آخر ديكتاتورية في أوروبا"، منعزلة بشكل كبير عن المجتمع الدولي، رغم أن روسيا تظل أقرب حلفائها. وسرت تكهنات أخيرًا حول توحيدها مع روسيا.

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إلا أن لوكاشنكو، الذي أصبح أول رئيس للبلاد بعد استقلالها، رفض تلك الفكرة مرارًا، وصرح في وقت سابق من هذا العام أن 98 بالمئة من المواطنين يعارضون الاتحاد مع روسيا. وتتعرّض بيلاروس لعقوبات غربية بسبب سجل البلاد الضعيف في حقوق الإنسان وعدم وجود انتخابات نزيهة.

إلا أن سلطات بيلاروس كثفت جهود السيطرة على الإعلام منذ التظاهرات المناهضة للحكومة في 2017، حيث واجه الصحافيون والنشطاء المستقلون ضغوطًا ومضايقات.

استطلاع الثغرات

تأتي زيارة بولتون لمينسك بعد لقاء مع الرئيس الأوكراني فولوديمير زيلينسكي في كييف الخميس أكد خلاله "وحدة الأراضي" الأوكرانية في مواجهة نزاعها مع الانفصاليين في شرق البلاد.

وفي وقت سابق الخميس التقى بولتون رئيس ورئيس وزراء مولدافيا. وقال إن الولايات المتحدة ستواصل العمل مع الجمهورية السوفياتية السابقة في مجالي الدفاع والاقتصاد.

وصرح الرئيس المولدافي إيغور دودون "ناقشنا مجموعة واسعة من المسائل المتعلقة بالعلاقات الثنائية، وكيف تعززت هذه العلاقات بعد الانتقال السلمي للسلطة في حزيرايونيو من هذا العام".

وقال محللون إن زيارة بولتون تهدف إلى استطلاع "الثغرات" في الحدود الروسية. وذكر معهد "ستراتفور" الجيوسياسي الأميركي أن "الولايات المتحدة تبحث على الأرجح عن مجالات لزيادة نفوذها في أوكرانيا وبيلاروس ومولدافيا".

ويعد بولتون أعلى مسؤول أميركي يزور بيلاروس منذ عقدين، بحسب المعهد. وكان آخر سفير أميركي في مينسك غادر ذلك البلد في 2008 بسبب خلاف حول العقوبات.

أضاف المعهد "فيما لا تزال بيلاروس ضمن المحور الروسي بالتأكيد، فربما خلقت الخلافات الاخيرة بين البلدين بسبب إمدادات النفط ثغرة تحاول الولايات المتحدة من خلالها توسيع العلاقات مع بيلاروس في مجالي الاقتصاد والطاقة".

