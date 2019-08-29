ترمب سيبقي 8600 جندي أميركي في أفغانستان بعد الاتفاق مع طالبان

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واشنطن: أعلن الرئيس الأميركي دونالد ترمب الخميس أنه سيحافظ على وجود عسكري أميركي دائم في أفغانستان، حيث سيتم مبدئيًا إبقاء 8600 جندي حتى بعد التوصل إلى اتفاق مع طالبان لإنهاء النزاع المستمر في هذا البلد منذ 18 عامًا.

وقال ترمب في مقابلة مع الإذاعة التابعة لشبكة فوكس نيوز "سنخفض عديد جنودنا إلى 8600، وسنرى بعد ذلك. سيكون لنا دائمًا وجود" في أفغانستان.

وحذر ترمب أنه في حال تعرّضت الولايات المتحدة لهجوم جديد مصدره أفغانستان، فإن واشنطن ستعود "بقوة" أكبر "من أي وقت مضى". توضح تصريحات ترمب النوايا الأميركية بعد مفاوضات طويلة مع حركة طالبان بهدف إنهاء الحرب.

ورغم تفوقه العسكري، إلا أن الجيش الأميركي لم يحقق الكثير من الإنجازات، ويأمل ترمب أن يتمكن من إعلان انتهاء الحرب قبل حملة إعادة انتخابه في 2020.

تجري واشنطن محادثات مع طالبان منذ العام 2018 على الأقل. ومن النقاط العالقة توفير ضمانات بعدم السماح باستخدام الأراضي الأفغانية من قبل تنظيم القاعدة أو غيره من التنظيمات العالمية المسلحة للتخطيط لشن هجمات على الولايات المتحدة.

وينتشر حاليًا في أفغانستان ما بين 13 ألفًا و14 ألف جندي أميركي، بعدما بلغت ذروة عددهم 98 ألفًا العام 2011. وتطالب الحركة المسلحة بسحب جميع القوات الأميركية. إلا أن ترمب شدد على أن الانسحاب لن يكون تامًا مع إبقاء قوة قادرة على تقديم "معلومات استخباراتية عالية المستوى". أضاف "ينبغي الحفاظ على وجود".

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اتفاق لا يستند إلى الثقة

ليس من الواضح ما سيعنيه انسحاب القوات الأميركية بالنسبة إلى الحكومة الأفغانية التي يمكن أن يتعرّض جيشها الذي درّبته الولايات المتحدة لخطر هجوم من حركة طالبان. حتى الآن يبدو البيت الأبيض مركزًا على الأمن الأميركي، ويحرص بشكل خاص على ضمان التزام طالبان بالاتفاق.

صرح متحدث باسم وزارة الخارجية "نحن نعرف تمامًا تاريخ طالبان.. وتاريخها المعقّد مع القاعدة، ولهذا السبب فإن أي اتفاق، في حال التوصل إلى اتفاق" سيخضع لعملية مراقبة وتحقق مشددة".

أضاف "الاتفاق الذي نسعى إلى التوصل إليه لا يستند إلى الثقة، بل سيستند إلى المتطلبات والالتزامات الواضحة اعتمادًا على عملية المراقبة والتحقق".

كانت أول مرة يتم فيها إرسال قوات أميركية إلى افغانستان عقب هجمات 11 سبتمبر 2001 على الولايات المتحدة والتي شنها تنظيم القاعدة الذي كانت تأويه أفغانستان. وقُتل نحو 2400 جندي أميركي واصيب ما يقرب من 20 ألفا اخرين في الحرب في افغانستان.

في تلخيص للموقف الأميركي الحذر من المحادثات مع طالبان، قال الجنرال جوزف دانفورد رئيس هيئة الأركان المشتركة الأربعاء أنه لن يسمي هذه العملية "انسحابا". وأضاف "إنني لا أستخدم كلمة +انسحاب+ في الوقت الحاضر، سنتثبت من أن أفغانستان ليست ملاذا، وسنبذل جهدا لإحلال السلام والاستقرار في أفغانستان".

بدوره، قال وزير الدفاع الأميركي مارك إسبر إن الاتفاق يجب أن يضمن "ألا تبقى (أفغانستان) ملاذا آمنا للإرهابين لمهاجمة الولايات المتحدة"، رافضا التعليق على المفاوضات الدبلوماسية القائمة.

اضاف للصحافيين "علينا أن نرى الى اين تصل المفاوضات ثم نستطيع الرد على اسئلتكم في شأن الاتفاق، إذا تم التوصل الى اتفاق في النهاية".

