رئيس جامعة حلوان يهنئ "إيهاب" الفائز بذهبية الألعاب الإفريقية في رفع الأثقال

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- محمد قاسم:

توج البطل الأولمبي محمد إيهاب، الطالب بمرحلة الدراسات العليا بكلية التربية الرياضية بنين بالهرم جامعة حلوان، بالميدالية الذهبية في منافسات الخطف وزن ٨١ كجم في دورة الألعاب الإفريقية المقامة حاليا في المغرب، بعدما رفع ثقلا وزنه ١٦٠ كجم ليتفوق على جميع المنافسين.

وهنأ الدكتور ماجد نجم رئيس جامعة حلوان، محمد إيهاب أحد أبناء الجامعة على فوزه بالميدالية الذهبية في هذه الدورة، مشيرا إلى أن هذا التتويج لا يعد الأول من نوعه له، بل سبق أن كرمته الجامعة بعد فوزه ببرونزية بطولة العالم ريو دي جانيرو ٢٠١٦ في رفع الأثقال بالبرازيل.

وأكد أن جامعة حلوان تضم العديد من المواهب المميزة والمشرفة وخاصةً كلية التربية الرياضية.

Advertisements

كما أشار رئيس جامعة حلوان إلى أن إنجاز البطل الرياضي محمد إيهاب يضاف إلى سجل إنجازات الرياضة المصرية، ويعد دافعا قويا لتحفيز الشباب لرفع علم مصر في المحافل الدولية.

وأكد البطل محمد إيهاب، أنه استمد هذا التفوق والتميز من أساتذته أعضاء هيئة التدريس بالكلية تحت قيادة عميد الكلية، واعدًا الشعب المصري بلقاء قريب في أولمبياد طوكيو ٢٠٢٠.