كوريا الشمالية تستعد لاختبار غواصة نووية جديدة (صور)

محمد اسماعيل - القاهرة - القاهرة - الخليج 365:

أظهرت التقطتها الأقمار الصناعية أن كوريا الشمالية تبني غواصة قادرة على إطلاق صواريخ بالستية وحمل رؤوسا نووية، بجانب أنها ربما تستعد لاختبار أول صواريخها.

ونقلت شبكة "إن بي سي" الأمريكية عن محللين بمركز "سينبو ساوث شيبيارد" بالعاصمة واشنطن، أن الصور ربما تؤكد ما نقلته وسائل الإعلام الكورية الشمالية الرسمية، والتي أشارت في يوليو إلى زيارة الزعيم كيم جونج أون إلى الغواصة.

وذكر جوزيف بيرموديز وفيكتور تشا من مركز "بيوند باريلز" في واشنطن، أن الصور تظهر سفن دعم تحيط بالغواصة التي ترسو في أحد الموانئ، بالإضافة إلى رافعة ضخمة في المكان.

لكن المحللين قالا إنه من غير الواضح متى سيتم إجراء الاختبار الصاروخي، مشيرين إلى "عدم وجود دليل قاطع في الوقت الحالي على أن قرب تنفيذ التجربة على المدى القريب"، بحسب ما نقلته شبكة سكاي نيوز عربية.

ورغم التقارير الإعلامية الواردة من كوريا الشمالية التي تؤكد أن الغواصة ستبدأ عملها قريبا، يقول المحللان إنه من المستبعد أن تشكل الغواصة تهديدا وشيكا، وإن المشروع لا يزال في بداياته.

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لكن حتى بعد بناء الغواصة، تحتاج إلى عاما أو اثنين من الاختبارات والعمل على تجهيزها بشكل كامل للعمليات.

ربما يتسبب بناء الغواصة النووية في تقويض المساعي الأمريكية لإخلاء شبه الجزيرة الكورية من الأسلحة النووية.

وكان الرئيس الأمريكي دونالد ترامب عقد جلستين مع زعيم كوريا الشمالية من أجل محاولة إقناعه بالتخلي عن السلاح النووي مقابل رفع العقوبات الأمريكية على بيونجيانج، وهو ما اعترضت عليه كوريا الشمالية حى الآن.

وقالت بيونج يانج إنه لو استمرت واشنطن في تدريباتها العسكرية مع كوريا الجنوبية، سيكون ذلك تقويضا لمحاولات نزع الأسلحة النووية من شبه الجزيرة الكورية.