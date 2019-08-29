من أبريل إلى سبتمبر| لماذا ينتظر أهل السويس موسم الصيد.. جولة في سوق السمك

محمد اسماعيل - القاهرة - السويس - حسام الدين أحمد:

ينتظر تجار الأسماك، ومن قبلهم المواطنون، انطلاق موسم الصيد الجديد، السبت المقبل في محافظة السويس، لأنه يساهم في توفير عشرات الأنواع من الأسماك وخفض سعر المعروض منها.

ومع زيادة المعروض تشهد حركة البيع رواجًا، بدلا من الاكتفاء بأنواع معينة، يجلبها التجار من خارج السويس وقيمتها مرتفعة، في فترة غلق الموسم.

"حركة الصيد بالخليج تتوقف 5 أشهر من أول أبريل، وتعود المراكب للعمل أول سبتمبر" يتحدث عمرو عمارة شيخ الصيادين في السويس عن فترة الغلق والتي تستهدف الحفاظ على تفريخ الأسماك ووضع بيوضها، لتنمو وتصير الإنتاج السمكي في الموسم الجديد.

وأوضح عمرو عمارة، أنه بالرغم من وقف الصيد لمدة خمسة أشهر، إلا أن حلقة السمك بسوق الأنصاري لا تتوقف عن العمل إلا أول يومين في شهر رمضان، وأيام عيد الأضحى المبارك، ذلك كون التجار يعرضون أسماك البحيرات والمزارع في تلك الفترة.

في جولة بحلقة السمك بسوق الانصاري، لمتابعة حركة السوق قبل انطلاق الموسم، أجمع التجار على ركود حركة البيع، وأن الحركة أيام الموسم أفضل بسبب الأسعار الأقل ولوفرة الأسماك بكميات كبيرة، فضلا عن التنوع، فبيئة خليج السويس توفر عشرات الأنواع تصنف، حسب سعرها، إلى شعبية ومتوسطة وفاخرة.

ويتحدث على شوقي، تاجر أسماك عن الأيام التي ينتظرونها، "الزبون بيلاقي اللى عايزه على قد اللى معاه"، بينما منتج البحيرات والمزارع في الصيف محدود والمعروض أقل أيضًا، لذلك سعره مرتفع.

ويوضح "شوقي" أن الأسماك مع بداية الموسم تكون أسعارها مرتفعة نسبيًا بغض النظر عن الكمية المعروضة، بسبب الاقبال الكبير عليها بعد اختفائها لمدة 5 أشهر بسبب الوقف.

ويضيف تاجر الأسماك أن حركة البيع تكون مرتفعة بداية الموسم، رغم أن تزامن رحلات الصيد مع بدء مع بداية العام الدراسي.

ويؤكد "شوقي"، أن عدد كبير من الصيادين والتجار أيضًا، ينتظرون انطلاق الموسم حتى يتسنى لهم توفير مستلزمات المدارس لأبنائهم، "من فضل ربنا إن الموسم بيشتغل طول فترة الدراسة عشان مصاريف العيال".

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يُعيد مصطفى أبو الدهب، تاجر، صف الأسماك في الطاولات ويبرز الأحجام الكبيرة ذات الألوان الزاهية ليجذب أنظار الزبائن، ويقول، إن الأنواع المعروضة في الصيف إما إنتاج مزارع أو بحيرات، والنوع الأول يوفر أسماك البلطي والبوري والدوبارة واللوت والدنيس.

وأضاف أن الزبائن تفضل البوري والبلطي، بسبب سعره المنخفض والذي يتراوح بين 20 إلى 50 جنيهًا، بينما يقل الإقبال على بقية أنواع المزارع بسبب سعرها المرتفع.

أما النوع الثاني فهو سمك البحيرات، ويطلق عليه في السويس اسم سمك "العنبك" وتجلبه فُلك الصيد من المجرى الملاحي لقناة السويس، وتحديدًا منطقة البحيرات المرة التي تتوسط القناة، وبسبب وقف الصيد في القناة داخل القناة بنطاق السويس، يجلبه التجار من سوق أبو رمانة في الإسماعيلية.

وتوفر القناة بيئة بحرية ومرعى جيد للأسماك ويعتمد الصيد على شباك "غزل الكركبة" والسنانير، لذلك فالكميات الناتجة عن الصيد قليلة تمثل أقل من عُشر تعود به مراكب ولنشات الصيد العاملة في خليج السويس، وذلك السبب في ارتفاع أسعارها.

يلتقط طرف الحديث، محمود نجدي، ويقول إن أبرز الأنواع المعروضة في الحلقة قبل فتح الصيد هي "الشخرم، والسهلية والقاروص، والدراك والدنيس والباغة والهليلي والخرمان، واللوت، والحارت بجانب الكابوريا والجمبري، والمأكولات البحرية المستخرجة من المحار".

ولفت إلى أن تلك الأنواع هي إنتاج البحيرات، ويزداد سعرها للضعف في هذه الفترة، خاصة الأنواع الشعبية مثل الشخرم الذي يباع قبل الموسم بـ40 جنيه، بينما في فترة الصيد بالخليج لا تزيد قيمته عن 20 جنيه.

أما السهلية والباغة والكسكمري والحفارة والنفارة، والتي تعد ضمن قائمة الفئة المتوسطة، فسعرها في الموسم يتراوح بين 25 إلى 35 جنيه حسب الحجم والجودة، بينما تعرض الأن في الحلقة بسعر يبدأ من 60 جنيه ويصل حتى 100.

أما الأنواع الفاخرة، مثل السوبيا والكوشر والشعور والدراك، فسعرها في الموسم لا يتجاوز 100 جنيه في أفضل حالات السمكة حجما وصنفا، بينما في الوقت الحالي تزيد عن 150 جنيه، والاقبال عليها ضعيف للغاية.