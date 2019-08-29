الملكة إليزابيث توافق على تعليق جونسون لعمل البرلمان

قال بيان صادر عن مجلس مستشاري ملكة بريطانيا، اليوم الأربعاء، إن الملكة إليزابيث وافقت على خطة رئيس الوزراء بوريس جونسون لتعليق عمل البرلمان.
وأكد البيان أن أعمال البرلمان ستتوقف اعتبارًا من التاسع حتى الثاني عشر من سبتمبروحتى 14 أكتوبر
وقال البيان: ”أمرت جلالتها اليوم في المجلس بأن يعلق عمل البرلمان يوم التاسع من سبتمبر و 12 من سبتمبر 2019، وحتى الرابع عشر من أكتوبر 2019″.
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