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الملكة إليزابيث توافق على تعليق جونسون لعمل البرلمان

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قال بيان صادر عن مجلس مستشاري ملكة بريطانيا، اليوم الأربعاء، إن الملكة إليزابيث وافقت على خطة رئيس الوزراء بوريس جونسون لتعليق عمل البرلمان.

 

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وأكد البيان أن أعمال البرلمان ستتوقف اعتبارًا من التاسع حتى الثاني عشر من سبتمبروحتى 14 أكتوبر

 

وقال البيان: ”أمرت جلالتها اليوم في المجلس بأن يعلق عمل البرلمان يوم التاسع من سبتمبر و 12 من سبتمبر 2019، وحتى الرابع عشر من أكتوبر 2019″.

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