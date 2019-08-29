اعتراض للعسكريين يؤجل إعلان تشكيلة الحكومة الانتقالية في السودان

تسبب اعتراض المكون العسكري في مجلس السيادة السوداني، على إعلان الوزراء دون التشاور معه، في إرجاء إعلان الحكومة المقرر له، اليوم الأربعاء، وجاء الاعتراض بأن الوثيقة الدستورية الموقعة مطلع أغسطس/آب الجاري، تنص على تعيين الوزراء بالتشاور مع المكون العسكري.

بدوره، رفض القيادي في قوى ”الحرية والتغيير“، وجدي صالح، اعتراض المكون العسكري، على إعلان الحكومة قبل التشاور معه، وقال لـ“إرم نيوز“، إن ”العسكريين بالمجلس لا يملكون حق الاعتراض على الوزراء بنص الوثيقة الدستورية قبل تسليمها إلى رئيس الحكومة“.

وكان عضو المجلس السيادي، الفريق ركن شمس الدين كباشي، صرح لوسائل إعلامية، الأربعاء، بأن هنالك نصًا بالوثيقة الدستورية يعطي المكون العسكري أحقية التشاور مع قوى الحرية والتغيير حول الوزارات والوزراء قبل تسليمها إلى رئيس الوزراء عبد الله حمدوك.