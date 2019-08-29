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المبعوث الأممي لسوريا يقدم تقريرًا لمجلس الأمن حول الوضع الإنساني في البلاد

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قال المبعوث الأممي الخاص إلى سوريا جير بيدرسن، إن الإجراءات التي تتعلق بمسائل السجناء والأسرى والمفقودين السوريين، من المفترض أن تواكب تشكيل اللجنة الدستورية.

 

وأضاف بيدرسن - خلال تقديمه تقريرًا حول الوضع الإنساني

في سوريا لمجلس الأمن اليوم الخميس، وفقًا لقناة (روسيا اليوم) - : "أن هناك عقبات تواجه ملايين اللاجئين السوريين الراغبين بالعودة إلى بلادهم"، لافتًا إلى أنه سيزور العاصمة السورية دمشق في المستقبل القريب؛ لاستكمال المفاوضات حول تشكيل اللجنة الدستورية.


يشار إلى أن المبعوث الأممي الخاص إلى سوريا قد قال أمس الأربعاء إنه يضع اللمسات الأخيرة في عملية تشكيل لجنة مناقشة الدستور السوري، تماشيا مع القرار الدولي رقم 2254.

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