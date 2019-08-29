قوات التحالف تسقط طائرة مسيّرة أطلقتها الميليشيا الحوثية باتجاه السعودية

قال المتحدث الرسمي باسم قوات تحالف دعم الشرعية في اليمن العقيد الركن تركي المالكي، إنه تم اعتراض وإسقاط طائرة بدون طيار أطلقتها الميليشيا الحوثية المدعومة من إيران من صعدة باتجاه المملكة.

وأضاف المالكي - في تصريح نقلته وكالة الأنباء

اليمنية اليوم الخميس/: "أن محاولات المليشيا الحوثية بإطلاق الطائرات بدون طيار مصيرها الفشل، حيث أن التحالف يتخذ كافة الإجراءات ويستخدم أفضل الوسائل؛ للتعامل مع هذه الطائرات لحماية المدنيين".وأشار إلى أن المحاولات الإرهابية المتكررة مؤخرًا من المليشيا الحوثية الإرهابية هي نتيجة للخسائر الكبيرة في صفوف عناصرها الإرهابيين وعتادها ومعداتها، ومن خلال العمليات العسكرية التي ينفذها التحالف.وأكد المالكي استمرار قيادة القوات المشتركة للتحالف بتنفيذ الإجراءات الرادعة ضد هذه المليشيا الإرهابية؛ لتحييد وتدمير هذه القدرات وبكل صرامة، وفقًا للقانون الدولي الإنساني وقواعده العرفية.