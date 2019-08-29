موجيريني: نؤيد عقد محادثات بين واشنطن وطهران شريطة الحفاظ على الاتفاق النووي

أعلنت مفوضة الاتحاد الأوروبي للسياسة الخارجية فيديريكا موجيريني اليوم الخميس أن الاتحاد الأوروبي يؤيد عقد محادثات بين واشنطن وطهران بشرط الحفاظ علي الاتفاق النووي الحالي. وذكرت قناة (الحرة) الأمريكية أن موجيريني رحبت - بشكل حذر - بفكرة إجراء مفاوضات، معتبرة أنه كلما تحدث الأفراد كلما فهموا بعضهم البعض بشكل أفضل، على أساس (الوضوح والاحترام)؛ علي حد تعبيرها.

وعلي صعيد متصل، أعلنت موجيريني انطلاق اجتماعات وزراء دفاع دول الاتحاد الأوروبي في العاصمة الفنلندية هيلسنكي.

وقالت مفوضة الاتحاد الأوروبي للسياسة الخارجية إن النقاشات ستركز على مسؤولية الاتحاد بالنسبة للتحديات الأمنية وتأثير التغير المناخي علي الأمن والدفاع.

وأضافت أنه سيتم التطرق - أيضا - إلى ملف الأمن البحري، وستبدأ اجتماعات منفصلة، بعدها لوزراء الخارجية لبحث ملفات منها الأوضاع في الشرق الأوسط. مفاوضات، معتبرة أنه كلما تحدث الأفراد كلما فهموا بعضهم البعض بشكل أفضل، على أساس (الوضوح والاحترام)؛ علي حد تعبيرها.وعلي صعيد متصل، أعلنت موجيريني انطلاق اجتماعات وزراء دفاع دول الاتحاد الأوروبي في العاصمة الفنلندية هيلسنكي.وقالت مفوضة الاتحاد الأوروبي للسياسة الخارجية إن النقاشات ستركز على مسؤولية الاتحاد بالنسبة للتحديات الأمنية وتأثير التغير المناخي علي الأمن والدفاع.وأضافت أنه سيتم التطرق - أيضا - إلى ملف الأمن البحري، وستبدأ اجتماعات منفصلة، بعدها لوزراء الخارجية لبحث ملفات منها الأوضاع في الشرق الأوسط.

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