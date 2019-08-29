الانتخابات التونسية: العنف السياسي ضد المرأة مدرج ضمن التجاوزات الانتخابية

أعلن رئيس الهيئة العليا المستقلة للانتخابات التونسية نبيل بفون، إدراج باب ضمن دليل أنشطة الحملة الانتخابية يتعلق بالعنف السياسي المسلط على المرأة واعتباره من بين التجاوزات التي يتم رصدها خلال الحملات الانتخابية.
وأوضح بفون - خلال ندوة صحفية لرابطةالناخبات التونسيات حول" الحقوق الانتخابية للنساء: أين نحن في تطبيق مبادئ المساواة وتكافؤ الفرص" اليوم الخميس - أن ذلك يأتي تفاعلا مع مقترحات ودعوات المجتمع المدني وفي مقدمتها رابطة الناخبات التونسيات.
وأقر بوجود نقص في الإحصائيات الخاصة بالعملية الانتخابية خلال الاستحقاقات الماضية، مؤكدًا أن الهيئة ستعمل على تجاوز ذلك بدءا من الانتخابات الرئاسية المبكرة، من خلال إدراج جنس الناخب وشريحته العمرية ضمن الوثيقة المتعلقة بالناخب، وستعلن خلال يوم الاقتراع معلومات عن نسب المشاركة في الانتخابات حسب الجنس والعمر كل ساعتين.
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