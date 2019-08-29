ترامب: سنبقي على قوات في أفغانستان حتى بعد التوصل لاتفاق مع طالبان

قال الرئيس الأمريكي دونالد ترامب إن بلاده ستحافظ على وجودها العسكري في أفغانستان حتى بعد التوصل إلى اتفاق سلام مع حركة (طالبان)، مشيرًا إلى أن واشنطن ستبقي على 8600 عسكري هناك.

ونقلت قناة (يورنيوز) الإخبارية عن ترامب قوله - في تصريحات إذاعية اليوم الخميس - "يجب الحفاظ على الوجود.. نعتزم الحفاظ على وجودنا هناك"، متابعًا "سيكون لدينا وجود في أفغانستان

دائمًا"، مشيرًا إلى أن واشنطن تسعى إلى الحفاظ على قدراتها الاستخباراتية في أفغانستان على مستوى عال.



ولفت إلى أن الولايات المتحدة ستقلص عدد قواتها في أفغانستان ليبقى 8600 عنصر، مؤكدا: "من ثم نتخذ قرارًا (بشأن تقليص لاحق) حسب تطور الوضع".