مدفيديف: 15 ناقلة ستنضم إلى أسطول نقل الغاز الروسي

أعلن رئيس الوزراء الروسي دميتري مدفيديف أن مصرف "في.تي.بي." الروسي يدرس تمويل توريد 15 ناقلة غاز، تم بناؤها في حوض " زفيزدا" الروسي لصناعة السفن. وقال مدفيديف - خلال اجتماع لمجلس الرقابة في مصرف (في.تي.بي.) اليوم الخميس - إن السفن الجديدة صممت، بشكل يمكنها عبور المناطق الجليدية لنقل الغاز المسال من مشروع Arctic LNG-2، وستعمل على طريق الملاحة الشمالي الذي يمر عبر منطقة القطب الشمالي.

وأشار رئيس الوزراء - حسبما أفادت قناة روسيا اليوم الإخبارية - إلى أن من بين شركاء المصرف في هذا المشروع، شركتي "روسكوم فلوت" و"نوفاتيك".

يذكر أن مصرف "في تي بي" (بنك التجارة الخارجية) يعد ثاني أكبر المصارف في روسيا. (في.تي.بي.) اليوم الخميس - إن السفن الجديدة صممت، بشكل يمكنها عبور المناطق الجليدية لنقل الغاز المسال من مشروع Arctic LNG-2، وستعمل على طريق الملاحة الشمالي الذي يمر عبر منطقة القطب الشمالي.وأشار رئيس الوزراء - حسبما أفادت قناة روسيا اليوم الإخبارية - إلى أن من بين شركاء المصرف في هذا المشروع، شركتي "روسكوم فلوت" و"نوفاتيك".يذكر أن مصرف "في تي بي" (بنك التجارة الخارجية) يعد ثاني أكبر المصارف في روسيا.

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