وزاء خارجية السعودية والبحرين والإمارات يبحثون سبل تعزيز التعاون

بحث وزير الخارجية البحريني الشيخ خالد بن أحمد بن محمد آل خليفة مع وزير الدولة للشؤون الخارجية الإماراتي الدكتور أنور بن محمد قرقاش، ووزير الدولة لشؤون الدول الإفريقية السعوديأحمد بن عبدالعزيز قطان، العلاقات المشتركة، وما تستند إليه من دعائم صلبة من روابط الأخوة والمصير المشترك؛ بما يدفع بتلك العلاقات على الدوام إلى آفاق رحبة على المستويات كافة.
وذكرت وكالة الأنباء البحرينية (بنا) اليوم الخميس أنه - تم خلال الاجتماع - التنسيق والتشاور إزاء أهم القضايا الاقليمية والدولية وسبل مواجهة التحديات في المنطقة؛ بما يعزز الأمن والاستقرار والتنمية والتقدم لدولها وشعوبها
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