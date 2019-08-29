مقتل قيادي بارز في حركة الشباب الصومالية

أعلن مسؤول عسكري صومالي اليوم الخميس مقتل قيادي بارز بحركة الشباب المتطرفة بإقليم شابيلي السفلي. وذكرت إذاعة "شابيلي" الصومالية أن القوات المسلحة خططت ونفذت العملية في الإقليم.

وقال آدان عبدي وهو مسؤول عسكري إن القيادي قتل في مواجهة مع القوات.

ولم تعلق حركة الشباب المتطرفة على الهجوم حتى الآن.

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