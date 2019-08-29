الأردن والعراق يبحثان التعاون في مجالات الطاقة النووية

بحث رئيس هيئة الطاقة الذرية الأردني خالد طوقان مع وزير الصحة والبيئة العراقي علاء العلوان، سبل التعاون في المجالات المتعلقة بالاستخدامات السلمية للطاقة النووية. وذكرت وكالة الأنباء الأردنية (بترا) اليوم الخميس، أن الجانبين بحثا - خلال اللقاء - تزويد السوق العراقي بالنظائر الطبية المشعة التي ينتجها المفاعل النووي الأردني للبحوث، وتبادل الخبرات الفنية وتدريب الكوادر البشرية؛ لمواجهة التحديات التي يواجها الجانب العراقي في مجال معالجة النفايات الطبية المشعة.

وأشاد "طوقان" بالعلاقات المتميزة التي تربط بلاده بالعراق، مشيرًا إلى أهمية تعزيزها بما يخدم المصالح المشتركة.

من جهته، أكد وزير الصحة والبيئة العراقي أهمية التعاون بين البلدين، موضحًا استعداده للتعاون في كافة المجالات المتعلقة بالنظائر الطبية المشعة. - خلال اللقاء - تزويد السوق العراقي بالنظائر الطبية المشعة التي ينتجها المفاعل النووي الأردني للبحوث، وتبادل الخبرات الفنية وتدريب الكوادر البشرية؛ لمواجهة التحديات التي يواجها الجانب العراقي في مجال معالجة النفايات الطبية المشعة.وأشاد "طوقان" بالعلاقات المتميزة التي تربط بلاده بالعراق، مشيرًا إلى أهمية تعزيزها بما يخدم المصالح المشتركة.من جهته، أكد وزير الصحة والبيئة العراقي أهمية التعاون بين البلدين، موضحًا استعداده للتعاون في كافة المجالات المتعلقة بالنظائر الطبية المشعة.

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