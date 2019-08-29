معارك طاحنة بين الشرعية والانقلابيين في حرض

تخوض قوات الجيش الوطني في المنطقة العسكرية الخامسة مسنودة بقوات التحالف العربي، مواجهات عنيفة مع ميليشيا الحوثي الانقلابية في محيط مدينة حرض شمال محافظة حجة. وقال مصدر عسكري في المنطقة العسكرية الخامسة، إن "قوات الجيش تخوض معارك عنيفة مع ميليشيا الحوثي في محيط مدينة حرض الحدودية، وذلك لتحريرها من أيدي الميليشيات". وأضاف المصدر "أن قوات الجيش حررت مناطق وقرى واسعة في محيط المدينة وسقط على إثرها، قتلى وجرحى من المقاتلين الحوثيين"، مؤكدا أن المعارك مستمرة حتى استكمال تحرير المدينة من الميليشيات.



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