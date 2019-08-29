إسرائيل تتهم إيران بمساعدة "حزب الله" على تصنيع الصواريخ الدقيقة في لبنان

اتهم جيش الاحتلال الإسرائيلي، إيران اليوم الخميس، بتكثيف الجهود الرامية لإقامة منشآت للصواريخ الدقيقة التوجيه لميليشيات "حزب الله" في لبنان، وذلك في تحذير مستتر لبيروت من أن الضربات الإسرائيلية المضادة قد تتصاعد.

وتصاعد التوتر في الأيام الماضية الأخيرة، بعد استخدام طائرتين مسيرتين إسرائيليتين في مطلع الأسبوع، لمهاجمة ما وصفه مسؤول أمني في المنطقة، بالهدف المتعلق بمشروع ميليشيات "حزب الله" اللبنانية للصواريخ الدقيقة التوجيه.

وكشف جيش الاحتلال، الذي لم يعلن مسؤوليته عن هجوم الطائرتين المسيرتين، عما قال إنها تفاصيل مشروع كبير ترعاه إيران، لتوفير سبل إنتاج الصواريخ الدقيقة التوجيه لميليشيات "حزب الله".

وقال اللفتنانت كولونيل جوناثان كونريكوس المتحدث باسم جيش الاحتلال، إن "إيران زادت في الشهور القليلة الماضية وتيرة العمل في هذا المشروع"، مضيفاً في إفادة للصحفيين: "ما نراهم يفعلونه هو تسريع الخطى... بصفة عامة.. هذا يعني... الإسراع من حيث المباني والمرافق والمواقع ومنشآت التحويل والتصنيع، وهذا يعني المزيد من الأشخاص والعناصر المشاركة في ذلك. المزيد من المواقع".

وأشار إلى أن "الوقت حان (للحكومة اللبنانية) أن تدرك مسؤوليتها وتفهم حقيقة أنها مسؤولة عما تسمح لحزب الله والحكومة الإيرانية بالقيام به على أراضيها". وتابع: "هي متورطة في تعريض لبنان للخطر وكذلك المواطنين اللبنانيين الذين يستخدمهم حزب الله وإيران دروعاً بشرية".