كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر "الجعفري": على الدول الداعمة للإرهاب استعادة إرهابييها والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

أكد مندوب سوريا الدائم لدى الأمم المتحدة، بشار الجعفري، أن الطريق الوحيد لإنهاء معاناة الشعب السوري يكمن في استعادة الدول الداعمة للإرهاب إرهابييها".

وقال مندوب سوريا الدائم لدى الأمم المتحدة بشار الجعفري خلال جلسة لمجلس الأمن: "الطريق الوحيد لإنهاء معاناة الشعب السوري يكمن في استعادة الدول الداعمة للإرهاب إرهابييها وعندها ستنعم سوريا كلها بالأمن والاستقرار".

وأضاف الجعفري أن سوريا تؤكد على ضرورة عدم المساس بمسار أستانا الذي يحظى بدعم وتوافق واسع وخاصة من الشعب السوري صاحب السلطة الأساسية في تقرير مصيره وعلى الحيلولة دون تعطيله.

ويذكر أن قال دبلوماسيون، الخميس، إن مجلس الأمن الدولي سيناقش مشروع قرار يطالب بوقف إطلاق النار في إدلب بسوريا، بمبادرة من الكويت وألمانيا وبلجيكا.

ويهدف مشروع القرار أيضا إلى "وقف الهجمات على منشآت طبية في هذه المنطقة الواقعة في شمال غرب سوريا، وحماية المدنيين والطواقم الطبية"، حسب المصادر نفسها.

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ومن المقرر أن يستمع مجلس الأمن، الخميس، إلى تقارير حول الوضع الإنساني في سوريا وتقدم الوساطة السياسية التي يقوم بها مبعوث الأمم المتحدة جير بيدرسن.

وتسيطر جماعات إرهابية على مناطق في إدلب ومحيطها، وتقصف طائرات حربية سورية وروسية بشكل يومي مناطق عدة تمتد من ريف إدلب الجنوبي إلى بعض القرى في حماة الشمالي وصولاً إلى ريف اللاذقية الشمالي الشرقي.

واستخدمت روسيا مرات عدة في السنوات الأخيرة حق النقض (فيتو) لمنع تبني قرارات حول سوريا في مجلس الأمن.

ومنذ الربيع، تُضاعف الكويت وألمانيا وبلجيكا المكلفة بالشق الإنساني من عمل الأمم المتحدة في سوريا، اجتماعات مجلس الأمن الدولي للضغط على موسكو والحصول على تغيير جوهري، دون جدوى.

وفي نهاية يوليو الماضي، التقت 10 دول أعضاء في المجلس الأمين العام للمنظمة الدولية أنطونيو جوتيريس للمطالبة بفتح تحقيق داخلي حول الهجمات التي تستهدف منشآت تدعمها الأمم المتحدة.

والدول الـ10 هي ألمانيا وفرنسا وبلجيكا وبريطانيا والولايات المتحدة وإندونيسيا والكويت وبيرو وبولندا وجمهورية الدومينيكان.