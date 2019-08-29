باكستان اختبرت بنجاح إطلاق صاروخ باليستي أرض- أرض

أعلن الجنرال اللواء آصف غفور، المدير العام للعلاقات العامة للجيش الباكستاني، أن باكستان اختبرت

بنجاح خلال تدريب ليلي إطلاق صاروخ باليستي أرض- أرض.

وأضاف "غفور"، في تغريدة نشرت، اليوم الخميس، في حسابه عبر تويتر، بحسب قناة "جيو نيوز" الإخبارية الباكستانية، أن الصاروخ الذي أطلق عليه "غزناوي" قادر على حمل أنواع متعددة من الرؤوس الحربية لمسافة تصل إلى 290 كيلومتراً.

وتصاعد التوتر بين باكستان وجارتها الهند، عقب إقدام نيودلهي الشهر الماضي على إلغاء الحكم الذاتي الذي كان يتمتع به إقليم جامو كشمير المتنازع عليه بين البلدين، وفرض نظام أمني مشدد عليه، لملاحقة الجماعات المسلحة الناشطة التي تسعى لفصل هذا الإقليم ذات الغالبية المسلمة عن الهند وضمه غلى باكستان.

ويأتي اختبار الصاروخ وسط توتر بين باكستان والهند، المسلحتين بأسلحة نووية، على خلفية نزاع حول كشمير، والذي خاضت الدولتان حربين بسببه.

وأعلنت الهند أخيراً إلغاء الحكم الذاتي للشطر الهندي من كشمير، ووصفت باكستان الخطوة بغير الشرعية، لأن الاقليم معترف به دولياً أرضاً متنازعاً عليها.