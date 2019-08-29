الدفاع اليمني: سنتصدى لأي مشاريع فوضوية تستهدف أمن البلاد

أكد وزير الدفاع الفريق الركن محمد المقدشي، اليوم الخميس، تصدي الجيش الوطني لأي مشاريع فوضوية تستهدف المساس بأمن واستقرار البلاد وسيادتها ووحدتها والحفاظ على نسيجها الاجتماعي.

وأضاف المقدشي، خلال ترؤسه اجتماعًا عسكريًّا في محافظة مأرب، أن الجيش اليمني ملتزم بالقيام بواجباته ومسئولياته الدستورية والوطنية في حماية مؤسسات الدولة والدفاع عن الشرعية الدستورية والتصدي لأي مشاريع فوضوية، وفقًا لموقع وكالة الأنباء اليمنية "سبأ".

وتابع المقدشي، أن القوات المسلحة ماضية في استكمال معركة تحرير كل شبر من تراب الوطن من الميليشيا الحوثية المتمردة، التي أرادت تحويل اليمن إلى منصة لتهديد أمن المنطقة وتقويض الأمن الإقليمي والدولي خدمة للمخططات الإيرانية الرامية لنشر الفوضى وتصدير الخراب، مؤكدًا أن المؤسسة العسكرية اليمنية ستظل الرهان الآمن والضامن؛ لحماية أمن واستقرار اليمن والمنطقة ومحاربة الإرهاب.

وشدّد المقدشي على رفع الجاهزية والاستعداد والتزام الحيطة والحذر لدى جميع الوحدات العسكرية في مختلف المناطق والمحاور؛ لتنفيذ المهام الموكلة ومواجهة المخاطر والتحديات.

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وثمّن المقدشي المواقف الأخوية الصادقة لدول التحالف العربي الداعم للشرعية، بقيادة المملكة العربية السعودية، وجهودها الداعمة للحكومة الشرعية والقوات المسلحة اليمنية ووقفتها الحاسمة في معركة المصير الواحد والمصلحة المشتركة.

واستعرض المقدشي تقارير بشأن سير العمليات العسكرية التي تخوضها وحدات الجيش ضد الميليشيا الحوثية المتمردة المدعومة من إيران، والميليشيا المسلحة المتمردة، التابعة لما يسمى بـ «المجلس الانتقالي».

وأكد المقدشي أن توجيهات الرئيس عبدربه منصور هادي تقضي بالتعامل بحزم مع أي ممارسات تخريبية ومحاولات تقويض الأمن والاستقرار وحرف مسار معركة استعادة الدولة.