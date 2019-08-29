تمكنت عناصر المجموعة الأولى التابعة للمصلحة الولائية للشرطة القضائية بتطوان، أمس الأربعاء، من توقيف شخصين وحجز كمية مهمة من مخدر الشيرا بلغت حوالي 28 كيلوغرام على شكل أكياس من الحجم المتوسط، مخبأة بعناية بغرفة مكتراة من طرفهما، بحي الباريو.
وكانت عناصر مصلحة الشرطة القضائية قد توصلت بمعلومات مؤكدة حول حيازة شخصين مشتبه فيهما لكمية كبيرة من المخدرات، حيث تم تتبعهما ومراقبتهما لتتمكن عناصر فرقة محاربة المخدرات من إيقافهما، بعد نصب كمين محكم، متلبسين بحيازة كمية الشيرا المذكورة.
كما أسفرت عملية التفتيش عن حجز مبلغ مالي وهاتفين نقالين وضعا رهن إشارة المصالح المختصة لإجراء الخبرات التقنية اللازمة عليها واستغلالها في الأبحاث.
وتنفيذا لتعليمات النيابة العامة تم وضع الموقوفين تحت تدبير الحراسة النظرية من أجل تعميق البحث معهما.
كانت هذه تفاصيل خبر أمن تطوان يوقف شخصين بحوزتهما 30 كيلوغرام من مخدر الشيرا لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
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