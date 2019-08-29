فاجعة تارودانت.. بدأت بمباراة وانتهت بقتلى وبحث عن مفقودين -فيديو

دقائق معدودة كانت كافية لتحويل عرس رياضي إلى فاجعة حقيقية بأحد دواوير إقليم تارودانت، بعدما داهمت السيول المياه القادمة من مرتفعات الأطلس ملعب كرة القدم بدوار أيت نضيف.

الحادث، الذي وثقته عدسات الهواتف النقالة، شكل صدمة واسعة أظهرتها تفاعلات المواطنين في مواقع التواصل الإجتماعي، والذين استنكروا ترخيص السلطات المحلية لإنشاء ملعب لكرة القدم داخل مجرى للمياه (واد).

تفاصيل الفاجعة في هذا الفيديو: