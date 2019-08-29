دقائق معدودة كانت كافية لتحويل عرس رياضي إلى فاجعة حقيقية بأحد دواوير إقليم تارودانت، بعدما داهمت السيول المياه القادمة من مرتفعات الأطلس ملعب كرة القدم بدوار أيت نضيف.
الحادث، الذي وثقته عدسات الهواتف النقالة، شكل صدمة واسعة أظهرتها تفاعلات المواطنين في مواقع التواصل الإجتماعي، والذين استنكروا ترخيص السلطات المحلية لإنشاء ملعب لكرة القدم داخل مجرى للمياه (واد).
تفاصيل الفاجعة في هذا الفيديو:
كانت هذه تفاصيل خبر فاجعة تارودانت.. بدأت بمباراة وانتهت بقتلى وبحث عن مفقودين -فيديو لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على اليوم 24 وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.